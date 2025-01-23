شفق نيوز/ أفاد مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية شعر بها سكان أربيل ودهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هزة أرضية بقوة 3.7 على مقياس ريختر، ضربت جنوب غربي أربيل بمسافة 17 كم".

وأضاف أن "الهزة شعر بها سكان أربيل ودهوك"، مبينا أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات ناتجة عن الهزة".

وفي 22 من الشهر الحالي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة، على بعد 40كم شمال مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من المنطقة.