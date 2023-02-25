بشدة 3.9.. هزة أرضية جديدة تضرب مناطق في اربيل (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت بحدوث هزة أرضية جديدة بشدة 3.9 في عدة مناطق بمدينة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الهزة شعر بها سكان في قضاءي كويسنجق وخبات، ومناطق محيطة بمركز المحافظة. من دون بيان تفاصيل أكثر.

وضربت هزة أرضية بشدة 4.3 على مقياس ريختر، فجر السبت، سهل نينوى، الفاصل بين اقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الهزة شعر بها سكان محافظة نينوى وصلاح الدين، بالإضافة إلى أربيل.

وتعيش المنطقة نشاطاً زلزالياً منذ الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، والذي تلاه آلاف الهزات الإرتدادية.