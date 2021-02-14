هزة أرضية جديدة تضرب "كلار" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الأحد بأن هزة أرضية وقعت في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم المصادف 14 - 2 - 2021 عند الساعة 2:41:25 بالتوقيت المحلي تبعد 9 كيلومترات شمال غرب قضاء "كلار" بالقرب من قرية "كوبان".

ووفقا لتقرير الهيئة فإن الهزة بلغت قوتها 3.4 على مقياس رختر، مشيرا إلى أنه لم يثبت الشعور بها .

وضرت قضاء "كلار" أول أمس الجمعة الماضي ثلاث هزات أرضية في أوقات متفاوتة، بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة التابعة لوزارة النقل العراقية.