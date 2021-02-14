سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هزة أرضية جديدة تضرب "كلار" في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T04:46:22+0000
هزة أرضية جديدة تضرب "كلار" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الأحد بأن هزة أرضية وقعت في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم المصادف 14 - 2 - 2021 عند الساعة 2:41:25 بالتوقيت المحلي تبعد 9 كيلومترات شمال غرب قضاء "كلار" بالقرب من قرية "كوبان".

ووفقا لتقرير الهيئة فإن الهزة بلغت قوتها 3.4 على مقياس رختر، مشيرا إلى أنه لم يثبت الشعور بها .

وضرت قضاء "كلار" أول أمس الجمعة الماضي ثلاث هزات أرضية في أوقات متفاوتة، بحسب التقارير الصادرة عن الهيئة التابعة لوزارة النقل العراقية.

related

هزة أرضية شديدة تضرب السليمانية

Date: 2020-11-10 06:03:18
هزة أرضية شديدة تضرب السليمانية

هزة ارضية تضرب دهوك وسكان يشعرون بقوتها

Date: 2021-01-27 06:57:08
هزة ارضية تضرب دهوك وسكان يشعرون بقوتها

هزة ارضية تضرب مدينة كوردستانية

Date: 2019-11-06 20:46:30
هزة ارضية تضرب مدينة كوردستانية

هزة ارضية تضرب منطقتين في اقليم كوردستان

Date: 2019-11-27 11:11:34
هزة ارضية تضرب منطقتين في اقليم كوردستان

اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

Date: 2019-12-04 21:02:06
اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

Date: 2020-01-29 20:35:15
هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

هزة ارضية تضرب منطقة بإقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوتها

Date: 2020-08-27 11:31:23
هزة ارضية تضرب منطقة بإقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوتها

حدوث هزة ارضية في "قلعة دزه" بإقليم كوردستان

Date: 2020-02-02 06:24:23
حدوث هزة ارضية في "قلعة دزه" بإقليم كوردستان