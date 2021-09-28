هزات أرضية تضرب "كلار" بإقليم كوردستان خلال ساعات (تحديث)

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية التابعة لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق يوم الثلاثاء حدوث هزة أرضية ثانية في قضاء "كلار" التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

ووفقا للتقرير الصادر عن الهيئة، فإنه عند الساعة 11:58:22 بالتوقيت المحلي حدثت هزة أرضية تبعد 12 كلم جنوب شرق قضاء كلار.

وأضاف التقرير أن قوة الهزة بلغت (4.2) على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين.

بدورها ذكرت مصادر في هيئة الأنواء الجوية أن النشاط الزلزالي متواصل قرب كلار لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المصادر إن: المراصد الزلزالية سجلت قبل قليل ثلاث هزات اقواها بلغت 4.4 على مقياس ريختر، من دون مزيد من التفاصيل.

بدورها قالت الهيئة في بيان لاحق انها سجلت هزة أرضية عند الساعة 02:46:11 حيث بلغت قوتها (4،4) درجة وتبعد (11) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية .

وأكدت أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة.

وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق من صباح اليوم أنها سجلت هزة أرضية عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي.

ونونه التقرير الى ان الهزة بلغت قوتها (3،8) درجة وفق مقياس ريختر حيث تبعد (8)كم جنوب شرق قضاء كلار.

وأشار التقرير إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة .