14 هزة أرضية محسوسة تضرب منطقة في إقليم كوردستان خلال أقل من 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية استمرار النشاط الزلزالي جنوب غرب قضاء كلار التابع لإدارة منطقة كرميان في إقليم كوردستان أثناء الليل وصباح اليوم الأحد بهزات أرضية خفيفة استشعر سكان تلك المناطق قوتها.

وسجلت المراصد اليوم هزة بقوة 3.0 وفق مقياس ريختر تبعد 16كم جنوب غرب كلار في الساعة 2:02:12 بالتوقيت المحلي من فجر اليوم.

و وقعت هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر تبعد 14 كم جنوب غرب القضاء في الساعة 2:41:23 من الفجر.

وسجلت المراصد ايضا هزة بقوة 3.5 تبعد 11 كم جنوب غرب كلار في الساعة 10:21:08 بالتوقيت المحلي.

وقد تم توجيه أخذ الحيطة والحذر للسكان في القضاء ليلة أمس خوفا من تطور الحالة لهزات أشد، وفقا لبيان صادر عن هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي منذ يوم أمس.