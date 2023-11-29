هزة أرضية تضرب مدينة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد خبير الأرصاد الجوية في إدارة منطقة "كرميان" المستقلة سيروان علي، يوم الأربعاء، بحدوث هزة أرضية في قضاء "قلعة دزه".

وذكر علي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هزة أرضية بقوة ( 3.4 ) درجات وفق مقياس ريختر وبعمق 6 كيلومترات وقعت بين (مير آباد - قلعة دزه) في الساعة (04:10) من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن تركيز هذه الهزة الأرضية المتوسطة القوة كان تحت قرية "كونامارا" التابعة للقضاء المذكور.

هذا وقد استشعر السكان قوة الهزة في حين لم ترد تقارير تفيد بوقوع اضرار مادية أو بشرية.