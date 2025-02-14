هزة أرضية تضرب شرق قضاء بينجوين بالسليمانية

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، بتسجيل حدوث هزة ارضية شمال شرق قضاء بينجوين من محافظة السليمانية.

وقالت الهيئة في تقرير صادر عنها، إن مراصدها الزلزالية سجلت صباح اليوم حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (4) كم شمال شرق قضاء بينجوين.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت قوة الهزة (3,9) درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه الشعور بها من قبل المواطنين، في حين لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر بالأرواح وأضرار مادية جراء تلك الهزة الارضية حتى وقت كتابة هذا الخبر.