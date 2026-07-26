هزة أرضية تضرب أربيل

شفق نيوز- أربيل

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر، فجر الاثنين، مناطق شرقي محافظة أربيل، وشعر بها سكان عدد من البلدات والنواحي المجاورة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الهزة وقعت عند الساعة 12:55 بعد منتصف الليل، على عمق 15 كيلومتراً في باطن الأرض، وكان مركزها قرب قرية "أقوبان سەرو" التابعة لقضاء شقلاوة.

وأضاف أن الهزة شعر بها سكان مناطق حرير وشقلاوة وخليفان وباصِرمة وهيران وبيرمام "صلاح الدين"، فضلاً عن القرى القريبة من مركزها، حيث كانت أكثر وضوحاً.