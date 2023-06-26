هزة أرضية تضرب دهوك

شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية محافظة دهوك ضمن اقليم كوردستان اليوم الاثنين.

وأفاد تقرير لموقع عالمي متخصص برصد الزلازل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن هزة ارضية بقوة 4.5 وبعمق 10 كم ضربت منطقة بارمان في دهوك عند الساعة 09:40 صباح الاثنين بتوقيت بغداد.

بدورها أعلنت وزارة النقل العراقية، عن رصدها هزة أرضية ضربت صباح اليوم، محافظة دهوك.

وبين تقريرها أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:41:30 صباح هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،7) درجة حيث تبعد (12) كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك.

وأشار تقرير النقل العراقية الى شعور بعض المواطنين في دهوك والموصل، موضحة أنه لم ترد أي خسائر تذكر.