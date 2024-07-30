هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب إدارة كرميان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الأرصاد الجوية بإقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هزة أرضية ضربت إدارة كرميان جنوبي الإقليم وشعر بها السكان المحليون.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وقعت في ناحية رزكاري الواقعة بين قضاءي كلار وكفري في إدارة كرميان، في تمام الساعة 10:46 مساء اليوم، وقد شعر بها السكان المحليون".

وبين أن "الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بين خط العرض 34.65 درجة شمالاً، وخط الطول 45.24 درجة شرقاً، وتبعد عن مركز قضاء كلار 8 كيلومترات".