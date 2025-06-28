هزة أرضية تضرب بنجوين دون أضرار

شفق نيوز - السليمانية

ضربت هزة أرضية خفيفة، يوم السبت، قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، دون أن تسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية، بحسب هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق.

وذكرت الهيئة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الهزة الأرضية وقعت في منتصف نهار اليوم في المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، وتحديداً ضمن حدود قضاء بنجوين ".

وأوضحت الهيئة أن "قوة الهزة بلغت 2.5 درجات على مقياس ريختر، وهي من النوع الضعيف الذي لا يتسبب عادة بأي تأثيرات ملموسة"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسجيل أية أضرار أو تأثيرات تُذكر نتيجة الهزة".

يشار إلى أن المناطق الحدودية بين العراق وإيران، لا سيما في محافظة السليمانية، تُعد من المناطق النشطة زلزالياً، وتشهد بين الحين والآخر هزات أرضية متفاوتة الشدة.