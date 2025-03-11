هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب المثلث العراقي الإيراني التركي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هزة أرضية بقوة 5.1 درجة ضربت المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة كانت بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر وعلى بعد 45كم شمالي مدينة أربيل وتحديداً في المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي".

وأشار إلى أنه "تم الشعور بها في المناطق القريبة من الحدود"، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار مادية.

بدورها أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن مراصدها سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة، تبعد 45كم شمالي مدينة أربيل في إقليم كوردستان.