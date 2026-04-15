هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات شمال محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهزة وقعت عند الساعة 12:00:25 ظهراً بالتوقيت المحلي، وعلى بُعد نحو 115 كيلومتراً شمال مدينة السليمانية، بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، وعلى عمق 15 كيلومتراً.

وأضافت أن المواطنين في المناطق القريبة شعروا بالهزة "بشكل خفيف"، دون تسجيل أضرار.

ودعت الهيئة المواطنين إلى الابتعاد عن الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدة أنها ستوافي بأي مستجدات حال حدوثها.