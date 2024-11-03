هزة أرضية بقوة 4.2 تضرب منطقة في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى

شفق نيوز/ ضرب هزة ارضية مساء اليوم الأحد منطقة قرب دهوك في اقليم كوردستان.

وذكر موقع ايرث كويك؛ أن هزة ارضية ضربت منطقة شمالي اربيل بالقرب من مدينة دهوك بقوة 4.2 على مقياس ريختر.

واضاف الموقع؛ ان عمق الهزة يبلغ 5 كيلومترات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المواطنين شعروا بالهزة التي كانت شدتها متوسطة.

وفي الأثناء؛ أبلغ مصدر مسؤول في دائرة الانواء الجوية وكالة شفق نيوز؛ إن هزة ارضية ضربت محافظة نينوى قرابة الساعة التاسعة مساء.