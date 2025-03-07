هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قضاء كلار بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، ضربت قضاء كلار في إدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم، على الحدود العراقية الإيرانية بلغت قوتها أربع درجات، تبعد نحو 9كم جنوب شرقي مدينة كلار من محافظة السليمانية بإقليم كوردستان".

وأضافت "تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها وبشعور متفاوت"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات أخرى في حال حصولها.