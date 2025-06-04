هزة أرضية بقوة 3.8 درجات تضرب غرب زاخو دون تسجيل أضرار

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل هزة أرضية في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان قرب الحدود التركية، شعر بها بعض المواطنين في المناطق القريبة دون وقوع أضرار تُذكر.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة أرضية مساء يوم الأربعاء الموافق 2025/06/04 عند الساعة 08:18:23 مساءً بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر".

وأوضحت أن "الهزة وقعت على بعد 28 كم غرب مدينة زاخو، ضمن حدود محافظة دهوك في إقليم كوردستان، وكان عمقها 10 كيلومترات، وفق الإحداثيات المسجلة (خط عرض 37.02 شمالاً، وخط طول 42.43 شرقاً)".

وأضافت الهيئة أن "بعض السكان القريبين من موقع الهزة شعروا بها بشكل خفيف، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية"، مشددة على أهمية متابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في حال حدوث هزات لاحقة.