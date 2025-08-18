هزة أرضية بقوة 3.7 درجات تضرب السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية الرصد الزلزالي والأحوال الجوية في السليمانية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية بالقرب من ناحية "قوەسەرد".

وقال مدير الرصد الزلزالي في السليمانية، جوهر حاملو، لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة وقعت عند الساعة 10:46 مساءاً في منطقة سيد صادق، وبلغت قوتها وفق المعلومات الأولية 3.7 درجات وبعمق 10 كيلومترات".

وأضاف أن "بعض المواطنين شعروا بالهزة، فيما لا تزال المعلومات أولية، ومن المحتمل أن تُسجَّل ارتدادات أخرى"، مبيناً أن "المديرية بانتظار تأكيدات إضافية لحسم مقدار وقوة وعمق الهزة بشكل نهائي".