هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب محافظة دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل الاتحادية، يوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية بقوة (3،5) درجة قرب الحدود- العراقية التركية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر هذا اليوم في قضاء العمادية من محافظة دهوك.

وبين تقريرها أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 06:05:44 فجر اليوم بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - التركية وتبعد (37) كم شمال شرق قضاء العمادية من محافظة دهوك وقد بلغت قوتها (3،5) درجة، موضحاً، أنه لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة.

ودعت الهيئة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.