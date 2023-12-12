هزة أرضية بقوة 3،5 درجة تضرب شمال غربي دهوك

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، حدوث هزة أرضية بقوة (3،5) درجة شمال غربي دهوك.

وذكر تقرير لوزارة النقل العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:31:41 اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي بلغت قوتها (3،5) درجة وتبعد(15) كم شمال غرب العمادية من محافظة دهوك".

وأشار البيان إلى أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم تردنا اي خسائر مادية او بشرية تذكر".