هزة أرضية بقوة (3،4) درجات تضرب شمال العمادية في محافظة دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية اليوم الخميس في محافظة دهوك .

ووفقا لتقرير صادر عن الوزارة، فإن الهزة الأرضية سُجِّلت في تمام الساعة 02:31:42 بالتوقيت المحلي هذا اليوم، وقد بلغت قوتها (3،4) درجات وفق مقياس ريختر، وذلك قرب الحدود العراقية -التركية وتبعد(20) كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك .

واشار التقرير الى انه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر.