هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب السليمانية

شفق نيوز/ سجلت مراصد الزلازل في هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الجمعة، هزة أرضية قرب محافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وأفاد مصدر في الهيئة لوكالة شفق نيوز، بأن قوة الهزة بلغت 3.2 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في أطراف محافظة السليمانية (25كم شرقي المحافظة) وشعر بها سكان المنطقة.

دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو إصابات.

بدوره، أوضح مدير الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في المحافظة، آسو كمال، لوكالة شفق نيوز، أن الهزة حدثت بعد الساعة الثانية ظهراً، دون ورود أي أنباء عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

وأضاف أن الفرق المختصة تواصل متابعة الوضع عن كثب، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد مركز الهزة بدقة.

وتأتي هذه الهزة بعد سلسلة من الهزات التي ضربت مناطق أخرى في العراق خلال الفترة الأخيرة، ما دفع العديد من المواطنين في السليمانية إلى القلق بشأن تكرار هذه الظواهر الزلزالية.

وبينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب هذه الهزة ومدى تأثيراتها، فإن السلطات المحلية تعمل على طمأنة السكان بالتحقق من سلامتهم والوقوف على أي تطورات.

يذكر أن السليمانية قد تعرضت في السنوات الماضية لهزات أرضية مشابهة، إلا أن آثارها كانت محدودة في معظم الأحيان.