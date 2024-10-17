هزة أرضية بقوة 2،9 تضرب دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل الاتحادية، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح اليوم الخميس، في محافظة دهوك.

وبين تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:29:28 صباحاً بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (2.9) داخل الحدود العراقية، وتبعد (31) كم عن قضاء زاخو في محافظة دهوك من إقليم كوردستان.

ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها، ولم تردنا أي خسائر مادية أو بشرية تُذكر، وفق تقرير الهيئة.