هزة ارضية "خفيفة" تضرب مدينة اربيل وسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ كشف خبير للزلازل، بتعرض مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان إلى هزة أرضية صباح اليوم الجمعة.

وقال الخبير الزلزالي پشتيوان إبراهيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هزة أرضية ضربت مدينة اربيل صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:25 بالتوقيت المحلي حيث بلغت قوتها 2.9 درجات على مقياس ريختر ".

واضاف ان "مركز الهزة كانت ناحية كسنزان بعمق 10 كيلومترات تحت الأرض "، منوها الى ان "عددا قليلا من السكان استشعروا قوة الهزة".