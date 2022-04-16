هزتان أرضيتان تضربان مدينة في إقليم كوردستان محاذية لإيران

شفق نيوز/ افادت مديرية الأنواء الجوية في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، بأن هزة أرضية حدثت بين قضاء كلار - وقصر شيرين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هزة ارضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 9:48 من مساء اليوم على بعد 14 كلم من مركز قضاء كلار بعمق 11 كلم تحت الأرض.

ووفقا للتقارير وشهود عيان فإن جزءاً من السكان استشعروا قوة الهزة شعورا خفيفا ولم تسفر عن اضرار مادية او بشرية.

بدورها قالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان اليوم إن هزة سجلت في تمام الساعة 10:00:20 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 4 ) درجة حيث تبعد ( 12 ) كم جنوب شرق قضاء كلار .

هذا قد تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، بحسب الهيئة.