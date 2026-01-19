هزة ارضية تضرب محافظة دهوك

شفق نيوز – دهوك

شعر أهالي مدينة دهوك، صباح اليوم الاثنبن، بهزة أرضية طالت عدداً من المناطق المحيطة، من بينها دوميز وفايدة، وذلك عند الساعة 7:47 صباحاً.

وقال مصدر في الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، لوكالة شفق نيوز، إن الهزة كانت خفيفة، ولم تُسجل أي أضرار بشرية أو مادية تُذكر، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة.

وأضاف أن مثل هذه الهزات تُعد طبيعية في المناطق القريبة من الأحزمة الزلزالية، داعياً المواطنين إلى عدم القلق واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

يذكر أن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، قد أكد أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة خلال كانون الأول/ ديسمبر بلغ (38) هزة أرضية، منها (16) هزة داخل العراق و(22) هزة خارج العراق وبالقرب من حدوده.