هزة ارضية تضرب حدود اقليم كوردستان وايران

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية في العراق يوم الخميس، سلسلة هزات أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كوردستان.

وأعلن قسم الرصد الزلزالي في دائرة الانواء الجوية العراقية بوزارة النقل، أنها سجلت خمسة هزات شمال البلاد قرب الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كوردستان في محافظة السليمانية أقواها كانت بقوة 3،3 على مقياس ريختر.

وقال رئيس قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق لوكالة شفق نيوز، أن"سجلت مراصدنا الزلزالية سلسلة هزات أرضية شمال البلاد قرب الحدود العراقية الايرانية في إقليم كوردستان في محافظة السليمانية وكانت أكثرها قوة كانت بقوة 3،3 على مقياس ريختر والاربعة الباقية كانت بقوة درجة وصولا الى 3 درجات".

وأضاف أن "النشاط الزلزالي في هذه المنطقه يسجل تصاعدا ملحوظا في عدد الهزات منذ زلزال حلبجة 2017 وبشدة منخفضة اغلبها غير محسوسة من قبل المواطنين".

ولفت عبد الخالق إلى أن "أهم اسباب حدوثها هو تراكم الاجهادات على مناطق التقاء الفوالق والصدوع في منطقة تصادم الصفائح العربية والإيرانية الأناضولية، وحصول هذه الهزات يتطابق مع خرائط التقسيم الزلزالي للعراق لكون هذه المنطقة مثبتة كاحدى مصادر الهزات الأرضية في العراق".