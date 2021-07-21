هرباً من الحر الشديد وانقطاع الكهرباء.. عراقيون يلجأون إلى مدن كوردستان سياحةً

شفق نيوز/ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في وسط وجنوب العراق لجأ الكثير من السياح من سكان مناطق الوسط والجنوب في العراق، الى مدن اقليم كردستان التي تتمتع بدرجات حرارة معتدلة قياسا بالمحافظات الاخرى.

وقال سيروان صالح مسؤول إدارة بارك ازادي"، "متنزه الحرية" في مدينة السليمانية لوكالة شفق نيوز، "يقدر السياح الذين دخلوا الى المتنزه خلال اول يوم العيد ولحد الان بحوالي 20 الف سائح من وسط وجنوب العراق".

وقال كاظم حسن من محافظة ديالى الذي يزور السليمانية مع عائلته للسياحة "نحن سعداء بهذه الزيارة الجميلة الى مدينة السليمانية التي قدمت لنا التسهيلات والخدمات من السيطرات والقوات الامنية اضافة الى الخدمات التي تلقيناها في المتنزهات والمطاعم والكافتريات والاسعار المناسبة".

وأضاف " درجات الحرارة العالية شجعتنا الى السياحة والقدوم الى مدينة السليمانية بالإضافة إلى نقص الكهرباء في محافظتنا، عكس الأجواء هنا المعتدلة وخاصة بعد اوقات الظهيرة لتكون لنا فسحة راحة واستجمام."

عمر عبدالله من محافظة بغداد وهو يزور السليمانية مع اصدقائه يقول، "الاجواء هنا جميلة جدا، هربنا من اجواء بغداد الحارة وقررنا انا واصدقائي ان نجتمع سويا ونذهب سياحة مع احدى الشركات لنستمتع بالعيد والاماكن الجميلة، نشكر شعبنا الكردي الذي استقبلنا احسن استقبال وضيّفونا بكرمهم المعتاد".