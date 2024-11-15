هربا إلى أربيل.. الأسايش يعتقلون متهمين قتلا مواطن في الكوت

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اثنين بتهمة قتل مواطن في محافظة واسط ومركزها الكوت، هربا بعد ارتكاب جريمتهم، إلى محافظة أربيل.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم ابلاغنا من قبل قسم التنسيق في وزارة داخلية حكومة اقليم كوردستان، بجريمة قتل قام بها مواطنان في محافظة واسط جنوب العراق، وهما (ج،م،ح) و(ح،م،ح) وهروبهم الى محافظة اربيل ووجود بلاغ لإلقاء القبض عليهم من قبل محكمة محافظة الكوت".

وتابعت: "قمنا بتحرياتنا واستطعنا أن نكشف مكان اختبائهما، وبأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل قمنا بالقاء القبض عليهم و تم تحويلهم وبحسب الاجراءات القانونية الى مكان قيامهم بالجريمة لمحاكمتهم".