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هذا ما حصل في مستشفى رويال بالسليمانية بعد الحريق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-03T17:11:13+0000
هذا ما حصل في مستشفى رويال بالسليمانية بعد الحريق

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، أن جميع المرضى الراقدين في مستشفى رويال الاهلي نقلوا الى مستشفى اخرى بعد حصول الحريق الذي نشب فيها.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة آسو حويزي ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الحريق الذي نشب في مستشفى رويال الاهلي في مدينة السليمانية، ان "المستشفى ذات سعة 25 سريراً"، لافتاً إلى أن "16 مريضاً كانوا راقدين في المستشفى اثناء نشوب الحريق".

وأضاف البيان، أنه "من اجل ضمان سلامة المرضى تم نقلهم الى مستشفى اخرى"، منوها الى انه "لحسن الحظ لم يكن اي مريض في صالة العمليات اثناء الحريق".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في كوردستان، أن "الحريق لم يتسبب باية خسائر في الارواح".


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