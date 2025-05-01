هدد بالانتحار بعد محاصرته .. اعتقال السجين الهارب المحكوم بالمؤبد في دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الخميس، ان السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الفار الذي تمكن من الهروب من سجن "زركا" الإصلاحي في محافظة دهوك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان: عملية الاعتقال جرت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس داخل احدى المزارع في قرية "بيساتي" التابعة لناحية "قسروك" شرق دهوك.

واوضح ان "المتهم الهارب كان يحمل سلاحا، وهدد بقتل نفسه في حال اقتراب القوات الامنية، لكن المفارز تمكنت في النهاية من السيطرة عليه واعتقاله دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنه تمت اعادة المدان الى السجن.

يشار إلى أن المدان ويدعى "حسن كان" محكوما بالسجن المؤبد على خلفية جريمة قتل، وتمكن من الهروب صباح امس من احد مستشفيات مدينة دهوك بعد ان ادعى المرض.