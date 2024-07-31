هدد العديد من العوائل.. شرطة أربيل تقبض على "عنتر"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص بتهمة الاعتداء وتهديد العديد من العوائل العربية المقيمة في المدينة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تمكنت من القبض على شخص من القومية العربية كان يسمي نفسه "عنتر" بتهمة القيام بجرح شخص من القومية العربية في منطقة "كاني قرژاله" في أطراف أربيل، كما أنه قام بتهديد عدة عوائل عربية تسكن في المنطقة المذكورة.

وأضافت "بعد تنفيذ هذه الجرائم قام المتهم بالهروب إلى محافظة نينوى حيث كان يقوم يومياً بنشر صور ومقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل الأسلحة ويهدد المواطنين"، مشيرة إلى أنه "بعد جمع المعلومات تمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم حيث أصدر قاضي التحقيق أمراً بتوقيفه وفق المادة 405 الفقرة 31 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بتهديد 15 عائلة عربية تسكن في منطقة كاني قرژاله بمحافظة أربيل".