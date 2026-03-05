هجوم مسيّر في سورداش وقصف صاروخي لمقار أحزاب إيرانية معارضة بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر مطلع، مساء الخميس، بتعرّض منطقة سورداش في محافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيّرة، وذلك بعد وقت قصير من هجوم صاروخي استهدف مقراً لحزب إيراني معارض في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً بطائرة مسيّرة نُفذ مرة أخرى في سورداش التابعة لمحافظة السليمانية، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر".

وأضاف المصدر، أن "هجوماً صاروخياً كان قد استهدف قبل ذلك بقليل مقر حزب كومله الإيراني المعارض في منطقة سورداش".

وأشار المصدر أيضاً إلى أنه "تم خلال الليلة نفسها استهداف مقر منظمة خبات الكوردستانية الإيرانية في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات في محافظة أربيل".

ولم ترد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء هذه الهجمات.

وتتعرض مدن إقليم كوردستان، منذ بدء الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية في أربيل، ومطار المحافظة الدولي، إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.