هجوم مزدوج يستهدف مخيّماً ومقراً حزبياً في كويه بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني ليل السبت الأحد، بتعرّض مخيم "آزادي" (الحرية) التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض في قضاء كويسنجق- كويه شرق محافظة أربيل، لهجوم نفّذته طائرات مسيّرة.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "المخيم استُهدف بقصف يعتقد أنه بطيران مسيّر، فيما لم يُعرف ة حجم الخسائر".

ويضم مخيم "آزادي" تواجداً لعناصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، إلى جانب لاجئين ومستشفى ميداني.

وبشكل متزامن، تعرض مقر للحزب في كويه ايضاً والقريب من جامعتها لقصف بطائرة مسيرة، تسبب بأضرار مادية وفق معلومات أولية.