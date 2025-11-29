هجوم كورمور يعيد العمل بالمولدات الاهلية في السليمانية وتحديد ساعات التجهيز

شفق نيوز- السليمانية

أعلن رئيس جمعية المولدات الأهلية في السليمانية، عثمان محمد، يوم السبت، عن تحديد ساعات تشغيل المولدات الاهلية بعد التراجع الكبير لإمداد الطاقة على شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة بسبب الهجوم الذي استهدف حقل غاز كورمور.

وأوضح محمد في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "تشغيل المولدات سيكون من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك ضمن الجدول المعتمد حالياً في عموم المدينة".

وأضاف، أن "هذا النظام سيستمر إلى حين عودة وضع الكهرباء الحكومية إلى طبيعته"، مؤكداً أن "الجمعية تعمل على ضمان توفير الكهرباء للمواطنين في ظل تراجع ساعات التجهيز الحكومي".

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ومساء أمس الجمعة أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بـ"أسرع وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تتقدّم بخالص الشكر لمواطني إقليم كوردستان على ما أبدوه من هدوء وتعاون في هذا الظرف الصعب".

وأضافت متحدثة عن استهداف حقل كورمور مساء ليلة الأربعاء الماضي: "لقد كان هذا الهجوم عملاً إرهابياً موجهاً ضد مواطني الإقليم".