هجوم صاروخي يستهدف مقراً "للمعارضة الايرانية" في أربيل (فيديو)

شفق نيوز- اربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل، مساء اليوم السبت، بتعرض أحد مقرات المعارضة الكوردية الايرانية في المحافظة لقصف صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن مقرات "جيش التحرير الكوردستاني" (سباي ميلليي كوردستان)، الجناح المسلح لـ"جمعية كادحي كوردستان"، الواقعة قرب منطقة دارەشەکران في محافظة أربيل، تعرضت، مساء اليوم، لهجوم بأربعة صواريخ.

وأضاف أن الهجوم استهدف المواقع المذكورة، مشيراً إلى أنه ونظراً لحلول الظلام لم ترد بعد أي أنباء حول نتائج الهجوم أو حجم الخسائر.

وفي السياق، اتهم حزب "كادحي كوردستان (كوملة)"، ايران بالوقوف وراء الهجوم، مبينا أن مقراتها تعرضت في وادي "ئاڵانە" لهجوم بطائرات مسيرة عند الساعة 9:10 مساءً.

وذكرت الجمعية أن طائرات تابعة للتحالف الدولي أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو مقراتها.

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفت، منذ بدء صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، قواعد ومقرات "كۆمەڵە" بأكثر من 79 صاروخاً وطائرة مسيرة.