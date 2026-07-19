هجوم صاروخي يستهدف مقرات "كادحي كوردستان" في وادي آلانة بأربيل

شفق نيوز ـ أربيل

أعلن حزب "كوملة كادحي كوردستان" الإيراني المعارض، فجر الاثنين، تعرض مقراته في وادي آلانة بمحافظة أربيل لهجوم صاروخي جديد، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.

وذكر التنظيم، المعروف كوردياً باسم "جمعية زحمتكێشان كوردستان"، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الهجوم وقع عند الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، متهماً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنفيذه ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف مقراته داخل إقليم كوردستان.

وأضاف أن إيران استهدفت قواعده ومقراته، منذ اندلاع الصراع بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بأكثر من 91 صاروخاً وطائرة مسيّرة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من استهداف مخيم تابع لحزب حرية كوردستان الإيراني المعارض في منطقة دارشكران غربي أربيل بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن إصابة ثمانية من عناصره، بينهم مصابون بجروح حرجة.

كما تعرض مقر تابع لـ"كوملة كادحي كوردستان" في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، يوم الجمعة الماضي، لقصف بصواريخ باليستية أوقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم، ضمن موجة متصاعدة من الهجمات التي طالت مقرات الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة في الإقليم.