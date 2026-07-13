هجوم جديد يستهدف مقراً لجماعة كوردية إيرانية معارضة بأطراف أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء، بتعرض مقر تابع لإحدى الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة لهجوم قرب محافظة أربيل.

ولم تتوفر على الفور معلومات أكثر بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر البشرية والمادية.

ويأتي الاستهداف ضمن سلسلة هجمات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مقرات ومعسكرات تابعة لأحزاب كوردية إيرانية معارضة منتشرة في أطراف أربيل والسليمانية، ونُفذ معظمها بواسطة طائرات مسيّرة، من دون أن تتبناها جهة بصورة رسمية.

وتصاعدت الهجمات على تلك الجماعات منذ اندلاع الحرب ضد إيران في 28 شباط الماضي، وشملت مواقع تابعة لأحزاب كومله والحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني وحزب حرية كوردستان في محافظتي أربيل والسليمانية.

وخلال الأسابيع الأولى من الحرب، تبنى الحرس الثوري الإيراني بصورة علنية بعض الضربات.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت تسجيل 809 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في أنحاء الإقليم بين أواخر شباط و20 نيسان 2026، أسفرت عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 123 آخرين، فيما وثقت وكالة شفق نيوز استمرار استهداف مقرات المعارضة الإيرانية بعد تلك الفترة.