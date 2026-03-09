هجوم جديد بطائرات مسيّرة يستهدف أبراج الاتصالات في السليمانية.. فيديو

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، بتعرّض أبراج الاتصالات الواقعة على جبال زمناكو قرب قضاء دربندخان لهجوم بطائرات مسيّرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع قبل ظهر اليوم بواسطة عدد من الطائرات المسيّرة، مستهدفاً أبراج الاتصالات المنتشرة على قمم جبال زمناكو، والمطلة على المنطقة المقابلة لسد دربندخان.

وأوضح المصدر، أن الاستهداف ألحق أضراراً مادية بأبراج الاتصالات، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف أن هذا الهجوم يُعد الثامن من نوعه الذي يستهدف أبراج الاتصالات في تلك المنطقة خلال الفترة الأخيرة.