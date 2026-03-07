هجوم ثان يستهدف مقر الأمم المتحدة في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، ليل السبت، بتعرض موقعاً تابعاً للأمم المتحدة لثاني استهداف خلال أقل من ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع يقع خلف فندق (تيتانيك) وسط مدينة السليمانية تعرّض لهجوم أول بطائرة مسيّرة".

وأضاف أن أنه "بعد نحو 40 دقيقة تم استهداف الموقع مرة ثانية بطائرة مسيّرة أخرى".

وبيّن المصدر، أن المعلومات الأولية لم تحدد حتى الآن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عن هذه الهجمات المتتالية.