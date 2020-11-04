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هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T17:07:04+0000
هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك
هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

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