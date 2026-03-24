هجوم بـ6 صواريخ يستهدف مقر الفرقة السابعة لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان

أعلنت قيادة المنطقة الأولى لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان، تعرض مقر الفرقة السابعة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستهداف صاروخي نُفذ على مرحلتين منفصلتين بفارق زمني.

وذكرت القيادة في بيان، أن الهجوم الأول وقع في تمام الساعة 01:50 صباحاً، حيث استُهدف مقر الفرقة بـ5 صواريخ، فيما سُجل الاستهداف الثاني عند الساعة 02:50 بإطلاق صاروخ سقط بالقرب من المقر ضمن حدود قرية "كالكين".

وأكد البيان عدم تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في صفوف قوات البيشمركة جراء هذا القصف.