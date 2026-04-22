هجوم بـ"انتحاريات".. قصف جوي يستهدف مقرات "حزب الحرية الكوردستاني" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرة انتحارية استهدفت مقرات حزب "الحرية الكوردستاني" الإيراني المعارض في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من فجر اليوم، أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوف أعضاء الحزب، فضلاً عن أضرار مادية جسيمة لحقت بالمقار المستهدفة، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاستهداف ليعيد إلى الأذهان سلسلة الهجمات التي تعرض لها الإقليم، حيث سُجل استهداف مدنه بنحو 600 طائرة مسيرة خلال فترات النزاع الإقليمي، وقبل سريان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران. وقد تسببت تلك العمليات سابقاً بسقوط ضحايا من المدنيين والمعارضين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية في الإقليم.