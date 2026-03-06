هجوم بطيران مسير يستهدف فندقاً في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل، مساء الجمعة، بتعرض فندق لاستهداف بطائرة مسيّرة، وذلك بعد ساعات من تحذير أميركي من استهداف الفنادق في إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الفندق المستهدف هو (أرجان روتانا) ويقع على شارع 100 وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان"، ولم ترد على الفور تقارير عن وجود خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية التي لحقت بالفندق جراء هذا الاستهداف.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعة فقط من تحذير السفارة الأميركية في بغداد، مواطنيها المتواجدين في إقليم كوردستان، من استهداف الفنادق التي يقطنون فيها بمناطق الإقليم، في حين وضعت لهم مجموعة إجراءات احترازية، وخيارات لمغادرة العراق.

هذا وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أعلنت الجمعة، أن القوة البرية التابعة للحرس الثوري شنت هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل أراضي إقليم كوردستان العراق.

وتأتي هذه الضربات الصاروخية غداة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، وقعت أمس الخميس، واستهدفت مناطق في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. وبحسب مصادر ميدانية، طال القصف حقلاً نفطياً ومقراً تابعاً لحزب "كومله" الكوردي المعارض.

ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في حدة التوترات العسكرية مؤخراً، حيث تعرضت مواقع استراتيجية، من بينها قاعدة "حرير" ومطار أربيل الدولي، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.