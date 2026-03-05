هجوم بطيران مسير يستهدف حقولاً نفطية شمالي دهوك

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن طائرتين مسيّرتين هاجمتا حقول النفط في ناحية جمانكي شمال محافظة دهوك، من دون معرفة الخسائر البشرية والمادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحقول النفطية المستهدفة تقع بالقرب من قريتي نسرا وكفركي في المنطقة نفسها"، مبيناً أن "إحدى الطائرتين تم إسقاطها قبل وصولها إلى الهدف".

وأضاف أن الطائرة الثانية "سقطت بالقرب من مولد الكهرباء داخل الحقول النفطية، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع دون توفّر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع ضحايا".

وكان مصدر مطلع، أفاد في وقت سابق مساء الخميس، بتعرّض منطقة سورداش في محافظة السليمانية لهجوم بطائرة مسيّرة، وذلك بعد وقت قصير من هجوم صاروخي استهدف مقراً لحزب إيراني معارض في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً بطائرة مسيّرة نُفذ مرة أخرى في سورداش التابعة لمحافظة السليمانية، من دون توفر معلومات فورية عن حجم الخسائر".

وأضاف المصدر، أن "هجوماً صاروخياً كان قد استهدف قبل ذلك بقليل مقر حزب كومله الإيراني المعارض في منطقة سورداش".

وأشار المصدر أيضاً إلى أنه "تم خلال الليلة نفسها استهداف مقر منظمة خبات الكوردستانية الإيرانية في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات في محافظة أربيل".

ولم ترد حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء هذه الهجمات.

وتتعرض مدن إقليم كوردستان، منذ بدء الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية في أربيل، ومطار المحافظة الدولي، إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.