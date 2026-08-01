هجوم بطائرتين مسيّرتين يستهدف محيط دوكان في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن طائرتين مسيّرتين استهدفتا محيط قرية گيچينة التابعة لقضاء دوكان في محافظة السليمانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق واسع في الأعشاب والغطاء النباتي بالمنطقة، مشيراً إلى أن الضربتين استهدفتا على وجه التحديد المنطقة القريبة من كهف جاسنة.

وأضاف المصدر، أن فرق الإطفاء والجهات المعنية تتابع تطورات الحريق، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهجوم.