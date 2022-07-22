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هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف معسكرا تركيا شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-22T07:55:14+0000
هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف معسكرا تركيا شمالي دهوك

شفق نيوز/ شنّت طائرتان مسيرتان، صباح اليوم الجمعة، هجوماً على قاعدة عسكرية تابعة للجيش التركي في بلدة "بامرني" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وهذا القاعدة بنتها تركيا منذ العام 1996 في بلدة بامرني لتمركز بها قوات جيشها بذريعة مكافحة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن القوات المتواجدة في القاعدة تمكنت من إسقاط احدى الطائرتين المسيّرتين بينما سقطت الأخرى داخل مطار القاعدة.

هذا ولم يسفر الحادث عن اية إصابات في صفوف عناصر الجيش التركي.

ويأتي هذا الهجوم عقب يومين على القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة والذي سقط على إثره 9 سيّاح وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

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