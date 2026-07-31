قصف بطائرة مسيّرة يطال مقراً للمعارضة الكوردية الإيرانية في أربيل فجراً (مقاطع فيديو)

شفق نيوز - أربيل

أفاد إعلاميون وشهود عيان، اليوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة استهدفت المقر الرئيسي لـ(منظمة النضال الكوردستاني الإيراني) المعارضة في منطقة "طوبزاوه" على طريق أربيل - مخمور.

وأكد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن الهجوم نفذ بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.

وبحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد خلّف الاستهداف دوياً قوياً وانبعاثاً للنيران في سماء المنطقة، رغم محاولة حراس المقر التصدي للطائرة بإطلاق النار عليها من أسلحة خفيفة.

وقال شهود عيان إن صوت الانفجار سمعه سكان ناحية "خبات" القريبة من "طوبزاوه"، فيما لم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن تسجيل إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية لحقت بالمقر والمباني القريبة منه.