هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف حقل كورمور للغاز في جمجمال

شفق نيوز/ تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء اليوم الأحد، لهجوم يُعتقد أنه نُفّذ بواسطة طائرة مسيّرة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم وقع نحو الساعة 7:00 مساءً، حيث استُهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، وأفاد شهود عيان بظهور أعمدة دخان سوداء كثيفة في موقع الاستهداف، ما يشير إلى وقوع انفجار في المنطقة المستهدفة.

وأكد مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الفرق المختصة سارعت إلى التعامل مع الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم.

كما أفاد مصدر آخر لمراسل وكالة شفق نيوز بأن الهجوم وقع قبل فترة قصيرة، مضيفاً أنه لم يُحدد بعد ما إذا كان الهجوم نُفّذ بصاروخ كاتيوشا أو طائرة مسيّرة.

وأكد المصدر ذاته أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، حيث وقع الاستهداف خارج محيط المخيم السكني التابع للحقل.

ويُعد حقل كورمور من المنشآت الحيوية في إقليم كوردستان، حيث تعرض خلال الفترات الماضية لعدة هجمات استهدفت بنيته التحتية، مما يثير مخاوف متزايدة حول أمن الحقول النفطية والغازية في المنطقة. في ظل هذه التطورات، تستمر الجهات الأمنية في التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم وسبل تعزيز الحماية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وحقل كورمور للغاز، الواقع في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يُعد من أكبر الحقول المنتجة للغاز في المنطقة، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية. وقد تعرض الحقل لعدة هجمات في السابق، وسط تصاعد التوترات الأمنية في مناطق إنتاج الطاقة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى تعزيز التدابير الأمنية لحماية المنشآت الحيوية من التهديدات المستمرة.