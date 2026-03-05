هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مخيم آزادي في كويسنجق

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، مساء الخميس، باستهداف مخيم للاجئين الكورد الإيرانيين، في القضاء بطائرة مسيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيرة استهدفت مخيم آزادي للاجئين الكورد الايرانيين، في قضاء كويسنجق شمالي أربيل".

ولم يعرف المصدر ما إذا كانت هنالك حصيلة إصابات وضحايا بين سكان المخيم.

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الأميركية - الاسرائيلية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي إضافة إلى مقار الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.