سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف منطقة بقضاء "كويسنجق" في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-28T07:46:16+0000
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف منطقة بقضاء "كويسنجق" في أربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت منطقة في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الهجوم حصل قبل قليل بطائرة مسيرة مفخخة ايرانية ومن الممكن ان تكون قد استهدفت مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض".

من جهتها قالت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان مقتضب، إن محور "پردي" في محافظة اربيل تعرض لقصف صباح اليوم.

وكان مسؤول محلي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة مفخخة في ناحية "قسري" التابعة لقضاء "Choman" شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان التي تتعرض لقصف منذ أيام قلاقل من قبل القوات الإيرانية.

related

أمريكا تندد بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل

Date: 2021-09-12 10:43:25
أمريكا تندد بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل

ارتفاع قتلى حادث السليمانية إلى 3.. ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه

Date: 2021-11-25 18:26:25
ارتفاع قتلى حادث السليمانية إلى 3.. ضابط بيشمركة وابنه وأحد مرافقيه

حزب العمال الكوردستاني ينأى بنفسه عن قصف دهوك ويتهم تركيا بشن الهجوم

Date: 2022-05-27 11:21:26
حزب العمال الكوردستاني ينأى بنفسه عن قصف دهوك ويتهم تركيا بشن الهجوم

رئيس إقليم كوردستان يجدد المطالبة بالأسراع في التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش

Date: 2021-05-12 10:42:08
رئيس إقليم كوردستان يجدد المطالبة بالأسراع في التنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش

ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

Date: 2021-11-28 04:58:09
ارتفاع حصيلة هجوم داعش على قوات البيشمركة لخمس ضحايا وأربعة جرحى

بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

Date: 2021-05-01 04:27:44
بعد هجوم داعش في كركوك .. البيشمركة ومكافحة الإرهاب يعلنان الرد والسيطرة على الوضع

بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

Date: 2021-10-26 07:35:53
بدهوك .. العماليون يمطرون نقطة عسكرية للبيشمركة بوابل من الرصاص

صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة

Date: 2021-01-15 08:37:55
صور.. رأس "پاچة" يقلب صباح أربيل لساحة معركة مسلحة كادت توقع مجزرة